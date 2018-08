Dax setzt Erholung mit moderatem Gewinn fort

Frankfurt/Main Der Dax hat am Mittwoch seine jüngste Erholung mit moderatem Zuwachs fortgesetzt. In der ersten Handelsstunde stieg der Leitindex um 0,11 Prozent auf 12.397,51 Punkte.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen stieg am Mittwochvormittag 0,23 Prozent auf 26.696,03 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,41 Prozent auf 2938,47 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,09 Prozent vor.

Am Vorabend war der für professionelle Investoren wichtige US-Index S&P 500 im Zuge des starken Wachstums der US-Wirtschaft auf ein Rekordhoch geklettert, jedoch dämpften anschließend politische Meldungen die Freude der Anleger. So hat der langjährige Anwalt von US-Präsident Donald Trump, Michael Cohen, mehrere Verstöße gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung eingeräumt.

Weiter präsent, aber etwas in den Hintergrund gerückt ist die Währungskrise in der Türkei. Umso mehr zieht dafür das Notenbanker-Treffen in Jackson Hole die Aufmerksamkeit auf sich, das am Donnerstag beginnt. Anleger erhofften sich davon neue Hinweise, wie die US-Zentralbank Federal Reserve (Fed) mögliche negative Auswirkungen des Handelsstreits einschätzt, wobei von einem Kurswechsel der Fed nicht auszugehen sei, sagte Thomas Altmann, Portfolio-Manager bei QC Partners.

Im Dax waren die zum Umtausch eingereichten Linde-Aktien mit minus 1,6 Prozent am Index-Ende. Die Fusion der beiden Industriegasehersteller Linde und Praxair gerät wegen der Auflagen von Kartellwächtern zunehmend in Gefahr.

An der Dax-Spitze setzten die Aktien von Bayer ihren bisherigen Wochenverlauf mit plus 1,5 Prozent fort, nachdem sie in der Vorwoche im Zuge eines Schadenersatzurteils gegen die US-Tochter Monsanto um 16 Prozent abgesackt waren.

Unter den Aktien der Biotechunternehmen gewannen Evotec als bester TecDax-Wert 2,7 Prozent. Die Hamburger haben erneut einen gewichtigen Forschungspartner aus der Pharmaindustrie gefunden und sich auf eine strategische Allianz mit dem dänischen Insulinhersteller Novo Nordisk geeinigt. Dagegen litten Morphosys als Schlusslicht mit minus 2,4 Prozent unter einer gestrichenen Kaufempfehlung durch die Commerzbank.

Hohe Kursgewinne von mehr als 7 Prozent verzeichneten im SDax die Anteile von Zooplus, nachdem der Internethändler für Tierbedarf Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht hatte.