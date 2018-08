Erdogan warnt USA vor Ende der Partnerschaft

Istanbul Im Streit mit den USA droht der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan dem Nato-Bündnispartner mit einem Bruch. Falls sich die USA weiterhin respektlos verhielten, werde Ankara damit beginnen, "nach neuen Freunden und Verbündeten zu suchen". Das schrieb Erdogan in einem Gastbeitrag der "New York Times". Gründe für den Streit: Washington fordert die Freilassung des Pastors Andrew Brunson in der Türkei, Ankara wiederum verlangt die Auslieferung des im US-Exil lebenden Predigers Fethullah Gülen.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder