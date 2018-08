Apple-Aktien für 39 Cent gekauft – nun kosten sie 207 Dollar

Man kann sagen, dass Donna Fenn aus New York ein gutes Näschen hatte. 1985 legte die junge Frau aus New York ihr Geld in Apple-Aktien an. „Damals hatte kaum jemand einen Computer“, erinnert sie sich heute.Die Aktie des Unternehmen kostete damals 39 US-Cent. Heute, da Apple längst zum Weltkonzern...