Studie: Kinder arbeitsloser Mütter sind häufig arm

Wenn eine Mutter keine Arbeit hat, sind laut einer Studie Kinder besonders gefährdet, in Armut aufzuwachsen. Bei Elternpaaren sei in diesem Fall mehr als jedes zweite Kind (62 Prozent) armutsgefährdet, erklärte die Bertelsmann Stiftung am Mittwoch in Gütersloh. Noch gravierender ist die Situation...