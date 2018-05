New York Sorgen vor einem sich wieder verschärfenden Handelskonflikt zwischen den USA und anderen Ländern haben die Wall Street tiefer schließen lassen. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial beendete den Tag mit einem Abschlag von 1,02 Prozent auf 24 415 Punkten. Der Eurokurs legte etwas zu. In New York wurde die Gemeinschaftswährung zuletzt mit 1,1692 Dollar gehandelt.

