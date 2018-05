Vorschuss-Vertrauen für Gabriel

Die Kritik an der Berufung Sigmar Gabriels in den Verwaltungsrat des neuen deutsch-französischen Bahn-Unternehmens Siemens-Alstom verhallt in unserer Region. So begrüßten die Betriebsräte des Alstom-Werks in Salzgitter und des Siemens-Werks in Braunschweig, dass der ehemalige Bundesumwelt-,...