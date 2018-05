Salzgitter Deutschlands zweitgrößter Stahlhersteller Salzgitter freut sich über einen überraschend guten Auftakt in das Jahr 2018. Am Dienstag will das Unternehmen detaillierte Zahlen zum ersten Quartal bekanntgeben. Ende April hatte der Stahlproduzent über einen Vorsteuergewinn im ersten Quartal von 95,9 Millionen Euro berichtet und die Gewinnprognose für 2018 auf 250 Millionen bis 300 Millionen angehoben.dpa

