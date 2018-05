Volkswagen-Kernmarke verkauft im April erneut mehr Autos

Wolfsburg Die Kernmarke VW PKW hat ihre weltweiten Auslieferungen im April abermals gesteigert. Insgesamt seien in dem Monat 519 600 Autos ausgeliefert worden. Das seien 11 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Wolfsburg mit. Von Januar bis April verkaufte die Marke mit dem VW-Logo über 2 Millionen Autos, ein Plus von 7,1 Prozent gemessen am Vorjahreszeitraum. „Wir haben die 2-Millionen-Marke bereits nach vier Monaten geknackt“, sagte Marken-Vertriebsvorstand Jürgen Stackmann.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder