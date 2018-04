Flughäfen erwarten mehr Fluggäste

Deutschlands Flughäfen rechnen in diesem Jahr mit so vielen Passagieren wie noch nie. „Die deutschen Flughäfen blicken optimistisch ins Jahr 2018 und rechnen mit einem Wachstum der Passagiernachfrage von plus 4,2 Prozent“, sagte der Hauptgeschäfts- führer des Flughafenverbands ADV, Ralph Beisel,...