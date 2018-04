Gegenanträge von Aktionären würzen die VW-Hauptversammlung

Erst Hamburg, dann jahrelang Hannover, nun Berlin: Der VW-Konzern veranstaltet sein Aktionärstreffen, die Hauptversammlung, in diesem Jahr erstmals in der Bundeshauptstadt. Wenn es am nächsten Donnerstag um 10 Uhr losgeht, dürfte der Diskussionsbedarf der VW-Eigner groß sein. Dafür sorgen Themen...