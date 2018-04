IHK: Exportrekord für Niedersachsens Unternehmen

Niedersachsens Unternehmen haben 2017 laut Industrie- und Handelskammer (IHK) Waren im Wert von 88,24 Milliarden Euro exportiert - soviel wie nie zuvor. „Das hervorragende Ergebnis der niedersächsischen Exporteure zeigt, dass die Unternehmen es verstehen, auch auf schwierigen Märkten mit steigenden Handelshemmnissen erfolgreich zu agieren“, meinte am Mittwoch der Hauptgeschäftsführer der IHK Niedersachsen, Horst Schrage.

Seit 2014 gab es eine Steigerung der niedersächsischen Exporte um 14 Prozent. Wichtigste Wachstumsregion bleibt die Eurozone. Auffällig sind in der Statistik diesmal regionale Verschiebungen, wobei China an Bedeutung stark gewonnen hat. Auch nach Mexiko - dem Gastland der diesjährigen Hannover Messe - schnellten die niedersächsischen Exporte in dem Zeitraum um 43 Prozenz in die Höhe.

Es gelte nun, protektionistischen Tendenzen entgegenzutreten, mahnte die IHKN. Schrage: „Das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Japan ist ein starkes Signal zur rechten Zeit, denn es umfasst ein Drittel des weltweit erzeugten Bruttoinlandsproduktes und entlastet den Handel jährlich von Zöllen in Höhe von einer Milliarde Euro.“ dpa