Frankfurt/Main Die wachsende Eurostärke hat dem Dax zugesetzt. Nach einem weitgehend freundlichen Verlauf drehte der deutsche Leitindex am Nachmittag in die Verlustzone und rutschte auf den tiefsten Stand seit Februar 2017. Mit einem Abschlag von 0,83 Prozent auf 11 787 Punkte ging das deutsche Börsenbarometer aus dem Tag. Der Eurokurs stieg am Abend auf 1,2444 Dollar.

