Baidu darf Roboterautos in Peking testen

Peking Peking erlaubt dem Techriesen Baidu den Test selbstfahrender Autos in der Hauptstadt. Der Konzern dürfe Fahrten auf 33 Straßen in weniger bewohnten Bezirken vornehmen, teilte der Google-Konkurrent am Freitag mit. Der Schritt wird als Hinweis gewertet, dass die Volksrepublik eine entscheidende Rolle...