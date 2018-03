New York Gute Konjunkturdaten haben den Dow Jones Industrial wieder ins Plus gehievt. Der US-Leitindex stieg nach drei Minustagen in Folge um 0,47 Prozent auf 24 873,66 Punkte. Der Eurokurs litt unter der generellen Stärke des US-Dollar und notierte zuletzt bei 1,2302 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,2341 Dollar festgelegt. Der Dollar kostete damit 0,8103 Euro.

