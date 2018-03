KfW-Studie: Niedersachsens Mittelstand starker Wachstumstreiber

Hannover Die Beschäftigung im niedersächsischen Mittelstand ist in den vergangenen Jahren stärker gewachsen als im Bundesdurchschnitt. Das geht aus dem am Mittwoch vorgestellten KfW-Mittelstandsatlas hervor, in dem erstmals eine Betrachtung nach Bundesländern vorgelegt wird.

Demnach lag die Wachstumsrate zwischen 2012 und 2016 bei 2,8 Prozent in Niedersachsen - bundesweit legte die Belegschaft der Betriebe in dem Zeitraum nur um 2,4 Prozent pro Jahr zu. Das Umsatzwachstum des niedersächsischen Mittelstands von jährlich 2,8 Prozent lag bundesweit im Mittelfeld. dpa