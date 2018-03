Dieselkrise belastet Zulieferer

Hannover Die Autozulieferer in Niedersachsen leiden unter der Dieselkrise. Das sagte der Niedersachsenmetall-Hauptgeschäftsführer, Volker Schmidt, in Hannover. „Die Diesel-Debatte hat in der Autozulieferindustrie bereits deutliche Kerben bei den Auftragseingängen und in den Erwartungen für 2018...