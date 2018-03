Abgasskandal: EU für Sammelklagen

Brüssel Die EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager pocht angesichts des Abgasskandals auf die Einführung von Sammelklagen in allen EU-Staaten. Der „Bild am Sonntag“ sagte Vestager, der Abgasskandal zeige, wie wichtig es wäre, in der EU den Rechtsschutz von Verbrauchern zu stärken. „Ich hoffe, dass...