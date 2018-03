Eon will Innogy kaufen

Essen Die größten deutschen Stromkonzerne Eon und RWE wollen sich komplett neu aufstellen und damit die gesamte Branche umkrempeln. Die Energieriesen kündigten in der Nacht zu Sonntag an, ihre Geschäfte aufteilen zu wollen. Eon will dazu in einem ersten Schritt die RWE-Ökostrom- und Netztochter Innogy...