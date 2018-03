Abgasskandal: Staat entgehen 1,2 Milliarden

Die Abgastricks der Autohersteller reißen laut einer Studie im Auftrag der Grünen in ganz Europa Milliarden-Löcher in die Steuerkassen. Allein in Deutschland sind dem Fiskus demnach im Jahr 2016 knapp 1,2 Milliarden Euro an KFZ-Steuereinnahmen entgangen, weil Autos auf Basis falscher CO2-Werte...