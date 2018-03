Amazon-Gründer neuer reichster Mensch der Welt

New York Amazon-Gründer Jeff Bezos ist nun der reichste Mensch der Welt. Das verkündete das US-Wirtschaftsmagazin „Forbes“ am Dienstag. Bezos übernahm mit einem geschätzten Gesamtvermögen von 112 Milliarden US-Dollar, 90,3 Milliarden Euro, die Spitzenposition in der alljährlichen Bestenliste der reichsten...