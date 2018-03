Sparkassen kämpfen gegen Ertragsschwund

Hannover Bei Niedersachsens Sparkassen gerät das klassische Geschäftsmodell wegen niedriger Zinsen und zunehmenden Regulierungsaufwands unter Druck. Die niedrigen Zinsen drücken zunehmend die Erträge der Kassen im Land. Verbandschef Thomas Mang will am Dienstag (10.30 Uhr) neben den Geschäftszahlen für das vergangene Jahr auch über den Erfolg neuer Konzepte berichten, mit denen die Kassen auf ein verändertes Kundenverhalten reagieren. Dem Verband gehörten im Berichtszeitraum 43 Sparkassen an. dpa

