Zahl der Firmenpleiten in Niedersachsen sinkt

Hannover In Niedersachsen gehen immer weniger Firmen pleite. 2017 meldeten 1710 Unternehmen Insolvenz an. Dies seien 140 weniger als im Vorjahr und zudem die wenigsten in diesem Jahrtausend, teilte das Landesamt für Statistik am Montag mit. „Unsere Unternehmen profitierten vor allem von der kräftigen...