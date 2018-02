Karriere im Fitnessstudio: Wie man den Spaß am Sport zum Beruf machen kann

Nach dem Abitur wusste Benjamin Rybski, dass er beruflich etwas mit Sport machen will. Aber welche Aufgaben genau ihn in der Fitnessbranche erwarten würden, waren dem heute 24-Jährigen nicht klar. „Ich habe mir gedacht: Was tut man schon groß als Trainer im Studio? Bestimmt nur putzen“, erinnert er...