Buffett baut Beteiligung an Apple kräftig aus

Omaha US-Staranleger Warren Buffett setzt weiter in großem Stil auf den I-Phone-Hersteller Apple. Im vierten Quartal baute seine Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway ihren Anteil um 23 Prozent auf rund 165 Millionen Aktien aus, wie aus einer Mitteilung am Mittwoch an die US-Börsenaufsicht...