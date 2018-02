Dax erholt sich weiter

Frankfurt/Main Am deutschen Aktienmarkt hat sich die Stimmung nach dem Rückschlag der vergangenen beiden Wochen merklich verbessert. Der Dax knüpfte an seine Erholung an und stieg bis zum Nachmittag um 0,57 Prozent auf 12.409,31 Punkte.

Der Index der mittelgroßen Konzerne MDax gewann 1,90 Prozent auf 25.907,17 Punkte, und der Technologiewerte-Index TecDax rückte um 0,52 Prozent auf 2534,34 Zähler vor. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um fast ein Prozent aufwärts.

Zuletzt hatte die Angst vor einem schnelleren Zinsanstieg vor allem in den USA die Börsen weltweit beben lassen. Am Mittwoch aber verdrängten Investoren rasch US-Daten, die eine höher als gedachte Inflation signalisierten und damit ein zügiges Handeln der US-Notenbank Fed auslösen könnten.

Auf der Unternehmensseite zog vor allem der Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus die Blicke auf sich. Das Unternehmen überzeugte die Anleger mit seiner Gewinnentwicklung im Jahr 2017 und einer überraschend hohen Dividende.

Zu den Profiteuren steigender Zinsen gehören tendenziell Bankenaktien, da ein höheres Zinsniveau den Finanzkonzernen im klassischen Geschäft mit Kundeneinlagen und Krediten zugute kommt.

Im TecDax rückten die Papiere des Netzwerk- und Telekomausrüsters Adva um 3,51 Prozent vor. Hier verwiesen Händler auf starke Geschäftszahlen des US-Branchenkollegen Cisco. Die Aktien des Zahlungsabwicklers Wirecard knüpften mit einem Plus von mehr fast vier Prozent an ihre jüngste Erholung an.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,51 Prozent am Vortag auf 0,55 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,22 Prozent auf 138,57 Punkte. Der Bund-Future fiel um 0,21 Prozent auf 157,89 Punkte.

Der Kurs des Euro stieg auf 1,2483 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,2348 Dollar festgesetzt.