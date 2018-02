Deutsche See wird verkauft

Bremerhaven Der größte deutsche Fischverarbeiter Deutsche See wechselt den Besitzer. Die niederländisch-deutsche Fischunternehmensgruppe Parlevliet & Van der Plas übernimmt sämtliche Anteile an der Manufaktur in Bremerhaven. Die beiden Geschäftsführer und Alteigentümer der Deutschen See, Egbert Miebach und...