Kursrutsch für den Dax nach Börseneinbruch in den USA

Frankfurt/Main Der deutsche Aktienmarkt ist mit einem Kursrutsch in den Handel gestartet. Allerdings zeigten sich die Anleger nach dem Einbruch an der Wall Street deutlich gelassener als befürchtet. Der Dax fiel um 2,83 Prozent auf 12 328,61 Punkte. Mit seinen Verlusten folgte der deutsche Aktienmarkt den übrigen Weltbörsen. Gestern war es in New York zu einer Flucht aus Aktien gekommen. Als Grund dafür gilt die Sorge, dass die Zinsen schneller steigen könnten - das würde Aktien weniger attraktiv machen.

