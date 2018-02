Heftiger Kursrutsch für den Dax

Frankfurt/Main Ein Kurssturz an den US-Börsen zieht die Aktienmärkte rund um den Globus in die Tiefe. Auch in Deutschland fliehen Anleger aus Aktien.

Der Einbruch an den US-Börsen hat einen heftigen Kursrutsch am deutschen Aktienmarkt ausgelöst. Allerdings zeigten sich die Anleger hierzulande deutlich gelassener als nach den Turbulenzen an der Wall Street befürchtet.

Der deutsche Leitindex Dax verlor am Morgen zum Handelsstart 2,83 Prozent auf 12.328,61 Punkte. Der von einigen Beobachtern befürchtete Sturz unter die Marke von 12.000 Punkten blieb damit aus.

Der größte Verlierer im Dax war nach einem trüben Geschäftsjahr das Papier des Rückversicherers Munich Re mit einem Minus von knapp 5 Prozent. In der zweiten deutschen Börsenreihe ging es für den MDax um 2,70 Prozent auf 25.021,27 bergab. Der TecDax der Technologiewerte büßte rund 4 Prozent auf 2450,77 Zähler ein. Beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 betrug der Kursverlust etwa 2,5 Prozent.

Als Ursache für den in den USA ausgelösten Kurssturz an den Börsen rund um den Globus gelten Sorgen vor einer schnelleren Anhebung der Zinsen in den Vereinigten Staaten. Das würde Anleihen gegenüber Aktien wieder attraktiver machen und viele Investoren aus Aktien treiben. Die niedrigen Zinsen sind seit Jahren der Motor der Rally an den Aktienmärkten.

"Abgesehen von der Angst vor steigenden Zinsen und einem Renditeanstieg fällt es schwer, weitere fundamentalen Gründe für die Kursverluste zu finden", sagte Christian Schmidt von der Helaba. "Das konjunkturelle Umfeld zeigt sich weiterhin freundlich", betonte auch Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel.

An der Wall Street war der Dow Jones Industrial am Montag zeitweise um knapp 1600 Zähler abgesackt und damit um so viele Punkte wie nie zuvor an einem einzelnen Handelstag. Die bisherigen Jahresgewinne lösten sich rasend schnell in Luft auf, ebenso wie die seit Anfang Dezember erzielten Gewinne.

Die Ausverkaufsstimmung schwappte am Dienstag auch nach Asien über, wenngleich auch hier die Verluste bis zum Handelsschluss wieder etwas eingedämmt wurden. In Japan sackte der Nikkei-Index für 225 führende Werte bis zum Handelsschluss um 4,73 Prozent auf 21.610,24 Punkte ab - nach einem zwischenzeitlichen Minus von mehr als 7 Prozent.