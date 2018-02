Diesel-Skandal: Razzia in Ingolstädter Audi-Zentrale

Die Staatsanwaltschaft München II durchsucht seit Dienstagmorgen die Audi-Zentrale in Ingolstadt und das Audi-Werk in Neckarsulm. Das berichten übereinstimmend mehrere Medien, unter anderem die „Süddeutsche Zeitung“. Laut Mitteilung der Staatsanwaltschaft wurde auch eine Privatwohnung in...