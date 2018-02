Osterloh zu Gast bei Radio 38

Braunschweig Der Gesamtbetriebsratsvorsitzende von Volkswagen, Bernd Osterloh, ist am Sonntag, 4. Februar, zu Gast in der Sendung „Köpfe – Gesichter der Region“ bei Radio 38. Von 10 bis 12 Uhr spricht er auch über Persönliches: Etwa seine Liebe zur Region oder was er sich für die Zukunft noch vorgenommen hat....