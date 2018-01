Osterloh für Lohnangleichung

Wolfsburg Die Betriebsräte der großen Autobauer mit Werken in Ostdeutschland verlangen Gespräche über die Angleichung der Löhne und Arbeitsbedingungen in den neuen Ländern. In einer gemeinsamen Erklärung unterstützen die Betriebsräte von VW, Porsche, BMW, Daimler und Opel eine...