Volkswagen-Kernmarke stellt Händlernetz neu auf

Marken-Vertriebsvorstand Jürgen Stackmann betont, dass es in Europa „keine signifikante Verringerung“ des Händlernetzes geben werde. Foto: VW

Wolfsburg Das Händlernetz soll mit Blick auf E-Mobilität und Vernetzung neu aufgestellt werden. In Deutschland soll das Händlernetz abgespeckt werden.

Die Volkswagen-Konzernmarke VW Pkw stellt ihr Händlernetz in Europa mit Blick auf E-Mobilität und Vernetzung neu auf. Ziel sei, den Handel als eine „elementare Schnittstelle zu den Kunden zu erhalten“, sagte Marken-Vertriebsvorstand Jürgen Stackmann nach einer Händlerkonferenz. Zwar werde das Händlernetz in Deutschland abgespeckt, es werde aber in Europa „keine signifikante Verringerung“ geben. Details nannte er zunächst nicht.

Die Verträge mit den europaweit rund 3500 Handelspartnern würden zum Ende des ersten Quartals gekündigt, neue Verträge sollten nach zweijähriger Kündigungsfrist ab April 2020 gelten. Mit den neuen Verträgen solle erreicht werden, dass die Händler eine „klare Perspektive bei VW“ erhielten, erklärte Stackmann. „Die Veränderungen sind dringend notwendig, um Zukunftsfähigkeit zu erreichen“, betonte der Manager.

Die Digitalisierung setze den Autohandel unter Druck: „Es geht nicht darum, neue Autohäuser zu bauen, sondern clevere neue Möglichkeiten für die Handelspartner zu schaffen.“ Mobilitätsdienste, die die Digitalisierung ermögliche, müssten den Kunden erklärt werden. Auch gehe es um E-Commerce und einen eigenen Volkswagen-Online-Vertrieb. Auf der Konferenz sei vereinbart worden, die Gespräche über das neue Modell bis Ende Juni zu verlängern. Bis Weihnachten sollten die Verträge unterschrieben sein. dpa