Erster Amazon-Supermarkt ohne Kassen öffnet in Seattle

Amazons erster Supermarkt ohne Kassen öffnet für das Publikum: Die Vision hinter „Amazon Go“ ist, dass Käufer die Waren direkt in ihre Einkaufstaschen legen – und am Ende das Geschäft einfach verlassen können. Der Betrag wird dann vom Amazon-Konto des Nutzers abgebucht.US-Medien, die den Laden in...