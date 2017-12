Wie Rotkäppchen zu Deutschlands beliebtestem Sekt wurde

Der Weg zur Kellerei führt eine schmale Steintreppe hinab in den fünfstöckig in den Fels getriebenen Keller des Unternehmens Rotkäppchen-Mumm. Es riecht muffig, die Wände sind mit schwarzem Moos bedeckt. In einem der Gewölbe verbirgt sich das Prachtstück der Sektkellerei: ein gigantisches schwarzes...