British-Airways-Mutter IAG erwirbt wesentliche Niki-Teile

Berlin Die British-Airways-Mutter IAG ist bei der insolventen Air-Berlin-Tochter Niki am Ziel. Der zu IAG gehörende spanische Billigflieger Vueling werde die Vermögenswerte von Niki zum Preis von 20 Millionen Euro übernehmen, teilte IAG mit. Zudem zahlt IAG der österreichischen Fluglinie bis zu 16,5 Millionen Euro für die Zeit bis zur Übernahme. IAG übernimmt von Niki 15 Mittelstreckenjets aus der Airbus A320-Reihe, außerdem die Start- und Landerechten an den Flughäfen Wien, Düsseldorf, München, Palma de Mallorca und Zürich. Der Konzern will und 740 der rund 1000 Niki-Mitarbeiter übernehmen.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder