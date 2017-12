Takko kündigt 100 neue Filialen an

Telgte Takko Fashion expandiert weiter. Für das nächste Geschäftsjahr will der Mode-Discounter mehr als 100 neue Filialen eröffnen. Das kündigte der Konzern am Dienstag bei der Veröffentlichung von Geschäftszahlen an. Im dritten Quartal steigerte Takko seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 4,9 Prozent...