Aussicht auf Steuerreform: Rekorde an Wall Street purzeln

New York Die Aussicht auf eine endgültige Verabschiedung der US-Steuerreform hat am Freitag alle wichtigen US-Aktienindizes auf Rekordhöhen gehievt. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,58 Prozent auf 24 651,74 Punkte. Der Euro notierte in einem recht ruhigen Handel zuletzt bei 1,1754 US-Dollar.