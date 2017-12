Lufthansa zieht Angebot zurück – Niki-Verkauf gestoppt

Der Lufthansa-Konzern hat sein Übernahmeangebot für die Air-Berlin-Tochter Niki zurückgezogen. Als Grund gab die Fluggesellschaft am Mittwoch an, dass eine schnelle Freigabe des Erwerbs durch die EU-Kommission nicht zu erwarten sei. Lufthansa teilte mit, eine Übernahme und Integration von Niki in...