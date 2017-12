Deutsche Bahn: Was läuft falsch auf der neuen ICE-Strecke Berlin-München?

Eigentlich wollte die Bahn mit der Inbetriebnahme ihrer neuen Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Berlin und München glänzen und dem Flugbetrieb Konkurrenz machen. Doch seit dem Start am Freitag ist der Wurm drin. Auf der Eröffnungsfahrt der zehn Milliarden Euro teuren Strecke kam selbst ein Teil der Ehrengäste erst mit stundenlanger Verspätung in München an. Und auch am Dienstagmorgen fiel wieder ein Zug aus – offenbar hakt es an der...