NRA: Deswegen steht sie in der Kritik

Fr, 27.05.2022, 13.44 Uhr

Am 27. Mai 2022 trifft sich die NRA zum jährlichen Kongress in Houston, Texas. In dem Bundesstaat, in welchem nur vor drei Tagen ein Amokläufer in einer Grundschule 21 Menschen, darunter 19 Kinder erschossen hat.