Selbsttests richtig anwenden: So geht es

Do, 25.02.2021, 13.32 Uhr

Drei Selbsttests sind nun in Deutschland genehmigt. Allesamt sollen in den nächsten Tagen in Drogerien und Discountern erhältlich sein. Worauf beim Testen geachtet werden sollte, sehen Sie im Video.