Frankfurt am Main: Der Name einer Pizzeria löst Ärger in Italien aus Mo, 07.12.2020, 14.08 Uhr Der Name einer Pizzeria in Frankfurt löst großen Ärger in Italien aus. Das Restaurant war nach zwei bekannten und getöteten Mafiajägern benannt, gleichzeitig aber mit klischeehaften Mafia-Devotionalien dekoriert. Die Reaktion darauf, sehen Sie im Video.

