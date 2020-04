Do, 02.04.2020, 10.50 Uhr

Wir waren am Set von der 2. Staffel "Das Boot", die am 24. April, 20.15 Uhr, bei Sky startet. In Manchester trafen wir Rick Okon, der verrät, wie es mit Hoffmann weitergeht. In Prag tauchen wir ab in ein U-Boot-Modell.