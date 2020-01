Thailand: Seltener Tiger läuft in Kamerafalle

Di, 14.01.2020, 16.27 Uhr

Ein in freier Wildbahn äußerst seltener Tiger ist der Tierschutzorganisation WWF im Osten Thailands in eine Fotofalle getappt. Das Tier frisst zwei Wochen lang an einem Büffel-Kadaver.