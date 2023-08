Trockener Sommer 2022: So wenig Blitze wie seit 30 Jahren nicht mehr

Mo., 14.08.2023, 09.20 Uhr

Siemens Blitzatlas: So wenig Blitze wie seit 30 Jahren nicht mehr. Im Jahr 2022 hat es in Deutschland vergleichsweise selten geblitzt. Der Sommer war zwar heiß, aber lange Zeit zu trocken für viele große Gewitter. Die neue deutsche Blitzhauptstadt liegt in Bayern, die höchste Blitzdichte hat aber ein anderes Bundesland.