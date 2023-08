Flugzeugpanne: Baerbock muss Reise nach Australien unterbrechen

Mo., 14.08.2023, 07.05 Uhr

Erst im Mai war die Außenministerin wegen eines Raddefekts an einem Regierungsairbus in Katar gestrandet. Nun muss Annalena Baerbock ihre Reise nach Australien unterbrechen. Wegen eines mechanischen Problems sitzt sie erst einmal in Abu Dhabi fest.