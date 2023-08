50 Jahre Musikgeschäft: Frank Zander verlässt die große Bühne

So., 13.08.2023, 14.36 Uhr

Ob «Hier kommt Kurt» oder «Nur nach Hause»: Frank Zander hatte so manchen Hit und stand in den vergangenen Jahrzehnten auf vielen Bühnen. Nun will der Sänger, der längst im Rentenalter ist, beruflich kürzer treten. Für seinen Privat-Alltag hat er einige neue Pläne.