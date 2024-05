Falls Sie noch Eierlikör von Ostern übrig haben: Der muss jetzt langsam mal weg. Entweder schütten Sie ihn in den Koch oder in diesen Kuchen.

Für letztere Variante benötigen Sie davon 125 ml. Wem der Eierlikör schon ausgegangen ist, kann ihn durch die gleiche Menge Vanillesoße ersetzen. Die schöne Steppdeckenoptik unseres Kuchens entsteht übrigens dadurch, dass Sie feine Frischkäsecreme in diagonalen Streifen auf den Mohnrührteig spritzen. Mein Tipp: den Kuchen in Vierer-Einheiten einfrieren, so hat man immer ein Stückchen zum Nachmittagskäffchen parat.

Steppdecken-Mohnkuchen

Zutaten für 24 Stücke:

50 g weiche Butter

200 g Zucker

6 Eier (Größe M)

500 g Doppelrahmfrischkäse

30 g Speisestärke

Salz

125 ml neutrales Speiseöl

125 ml Eierlikör oder Vanillesoße

1 Packung backfertige Mohnmasse (250 g)

300 g Mehl

1 Päckchen Backpulver

250 g Schlagsahne

100 g Preiselbeerkompott (Glas)

1–2 EL Puderzucker

Backpapier

1 Für die Frischkäsecreme Butter und 50 g Zucker cremig rühren, anschließend 1 Ei unterrühren. Frischkäse und Stärke nach und nach unterrühren. Kalt stellen.

2 Für den Rührteig 5 Eier, 150 g Zucker und 1 Prise Salz ca. 10 Minuten dickcremig aufschlagen. Öl und Eierlikör nach und nach unterrühren. Mohnmasse ebenfalls unterrühren. Mehl und Backpulver mischen, kurz unter die Eiercreme rühren.

3 Die Fettpfanne des Backofens mit Backpapier auslegen. Teig hineingeben und glatt streichen. Frischkäsecreme in einen Spritzbeutel mit Lochtülle füllen. In diagonalen Reihen gitterförmig mit je ca. 3 cm Abstand auf den Teig spritzen.

4 Im vorgeheizten Backofen (E-Herd: 180 °C/Umluft: 160 °C) ca. 30 Minuten backen. Herausnehmen und auskühlen lassen. Sahne steif schlagen, Preiselbeeren locker schlierig unterheben. Kuchen mit Puderzucker bestäuben. Mit Preiselbeersahne servieren.

Zubereitungszeit ca. 1 Stunde

Pro Stück ca. 6 g E, 18 g F, 26 g KH, 300 kcal

fmg