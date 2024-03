Deko auf dem Teller? Sollte nicht nur hübsch, sondern mindestens essbar und noch besser lecker sein und sinnvoll ergänzen. Wie hier, mit Knusper.

Eigentlich mache ich mir nicht so viel aus Deko beim Essen, aber zu Ostern kann man dann doch mal ein bisschen Gas geben. Ist dieser geflochtene Kranz aus fertigem Pizzateig nicht wunderhübsch und absolut nachahmenswert? Vielleicht steht bei Ihnen ja ein Osterbrunch mit Familie und/oder Freunden an? Dann ist dieser Salat mit dem tollen Dekoelement genau das richtige.

Frühlingssalat mit Stremellachs im Osterkranz

Zutaten für 8 Portionen (2 Kränze):

1 Packung frischer Blech Pizzateig (400 g; Kühlregal)

1 Ei (Größe M)

12 Wachteleier (oder 4 Hühnereier Größe S)

250 g Zuckerschoten

Salz

1 Ringelbete (ca. 200 g)

Zucker

2 EL flüssiger Honig

1 EL mittelscharfer Senf

Pfeffer

5 EL Weißwein-Essig

8 EL Öl (z. B. Raps- oder Olivenöl)

3 Stiele Minze

100 g junger Blattspinat

250 g Stremellachs

essbare Blüten zum Garnieren

Backpapier

1 Pizzateig aus dem Kühlschrank nehmen, ausrollen. Von der kurzen Seite her in 12 Streifen schneiden. Je 3 Teigstreifen zu Zöpfen flechten. Je zwei Zöpfe auf zwei mit Backpapier ausgelegte Backbleche (ca. 27 cm Durchmesser) zu Kränzen zusammenlegen. Ei verquirlen, Kränze damit bestreichen. Im vorgeheizten Backofen (Ober-/ Unterhitze: 220 °C/Umluft: 200 °C) 8–10 Minuten goldbraun backen. Herausnehmen und auskühlen lassen.

2 Für den Salat Wachteleier vorsichtig mit einem Eierpickser anstechen. In kochendem Wasser ca. 5 Minuten kochen (Hühnereier ca. 10 Minuten). Herausnehmen, kalt abschrecken und abkühlen lassen. Zuckerschoten waschen, in kochendem Salzwasser ca. 1 Minute blanchieren. Abgießen, kalt abschrecken und abtropfen lassen. Ringelbete schälen, in dünne Scheiben hobeln oder schneiden. Mit etwas Salz und Zucker würzen, beiseitestellen.

3 Für das Dressing Honig und Senf mit Salz und Pfeffer mit Essig verquirlen. Öl in dünnem Strahl unterschlagen. Zuckererbsen in Streifen schneiden. Schale von den Eiern abpellen, halbieren (Hühnereier vierteln). Minze waschen, trocken schütteln und Blätter abzupfen. Spinat waschen, verlesen und gut abtropfen lassen. Spinat, Minze, Zuckererbsenstreifen, Ringelbete mischen.

4 Teigkränze auf 2 große Teller setzen. Salatmischung in den Teigkränzen verteilen. Stremellachs zerzupfen, mit Eiern und Blüten auf dem Salat verteilen. Mit Dressing beträufeln.

Zubereitungszeit ca. 1 Stunde + Wartezeit

Pro Portion ca. 13 g E, 13 g F, 23 g KH, 280 kcal.

