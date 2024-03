Erdnusspasta wie vom Lieblingslokal? Ist bestellt – mit Mie-Nudeln, Gurke, frischen Kräutern, Huhn und unserer Geheimzutat: Chili Crisp Öl.

Für Asia-Nudelsalate sollte man sich immer ein bisschen mehr Zeit zum Abschmecken nehmen, denn sie geraten so gut wie nie bereits beim ersten Probieren perfekt. (Beim Glasnudelsalat zum Beispiel verschätze ich mich regelmäßig mit Limette und Fischsoße und justiere und balanciere mit beiden Komponenten nochmals nach.) Bei unserem Mienudelsalat muss hingegen ein besonderes Augenmerk auf die Erdnuss-Soße gerichtet werden. Die Konsistenz sollte schön dickcremig und keinesfalls zu flüssig sein, denn die im Salat enthaltenen Gurken geben noch etwas Wasser ab. Hier müssen Sie mit der Erdnussbutter und der Hühnerbrühe ein wenig experimentieren, um ein schönes Ergebnis zu bekommen. Aber das schaffen Sie schon!

Spicy-Erdnuss-Nudelsalat mit Hühnchen

Zutaten für 4 Portionen:

1 Bund Lauchzwiebeln

2 Knoblauchzehen

1 Stück Ingwer (ca. 5 cm)

600 g Hähnchenbrustfilet

Salz

250 g Mie-Nudeln

1 EL Sesamöl

1 Römersalatherz

4 Stiele Minze

200 g Salatgurke

150 g cremige Erdnussbutter

3-4 EL Sojasoße

2 TL Chili-Crisp-Öl (gekauft oder selbst gemacht)

2 EL Apfelessig

2 TL Zucker

1–2 EL Limettensaft

Chiliflocken

Limettenspalten

1 1 Lauchzwiebel putzen, waschen, klein schneiden. Knoblauchzehen schälen und zerdrücken. Ingwer waschen und in Scheiben schneiden. Fleisch trocken tupfen. Alles zusammen in einen Topf mit kochendem Wasser geben (Das Fleisch sollte so gerade mit Wasser bedeckt sein) Mit Salz würzen und auf kleiner Flamme ca. 10 Minuten ziehen lassen. Vom Herd ziehen und zugedeckt in der Brühe abkühlen lassen.

2 Für den Salat inzwischen Nudeln nach Packungsanweisung kochen. In ein Sieb geben, kalt abschrecken und mit Sesamöl mischen. Salat waschen, putzen und in feine Streifen schneiden. Restliche Lauchzwiebeln putzen, waschen und in Ringe schneiden. Minze waschen, trocken schütteln, Blättchen abzupfen und fein hacken. Gurke waschen, putzen und in Stifte schneiden.

3 Für die Soße Erdnussbutter, Sojasoße, Chili-Crisp-Öl (ersatzweise 2TL Öl, 1TL Chiliflocken), Essig und Zucker in einen hohen Rührbecher geben, alles fein pürieren. Mit Salz und Limettensaft abschmecken. Das abgekühlte Fleisch aus der Brühe heben und ca. 100 ml Hühnerbrühe nach und nach zufügen und unterpürieren, bis eine glatte, dickflüssige Soße entstanden ist. Restliche Hühnerbrühe einfrieren und anderweitig verwenden.

4 Hühnerfleisch mit zwei Gabeln in kleine Stücke zupfen. Mit Nudeln, restlichen vorbereiteten Zutaten und der Erdnusssoße mischen und auf einer Platte anrichten. Alles noch einmal abschmecken. Fehlt noch etwas Sojasoße? Oder Limettensaft? Dann mit Chiliflocken bestreuen und mit Limettenspalten garnieren.

Zubereitungszeit ca. 45 Minuten + Wartezeit

Pro Portion ca. 51 g E, 18 g F, 57 g KH, 630 kcal

fmg